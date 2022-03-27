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    Кондратюк: Хотел прыгнуть пять четверных в произвольной программе

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал, что хотел исполнить произвольную программу с пятью четверными прыжками на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    Команда «Время первых», капитаном которой был Кондратюк, уступила «Красной машине» капитана Анны Щербаковой на турнире в Саранске.

    Кондратюк в произвольной программе чисто исполнил четыре четверных прыжка, но проиграл в этой дисциплине Михаилу Коляде.

    «Не лучший в карьере прокат, ехал очень тяжело. Рад, что пошел на четыре четверных. Доволен, что они получились.

    Почему упал на ровном месте? В прошлом году так упал Дима Алиев, я решил поддержать своего друга.

    Я хотел сделать пять четверных. Должен был быть еще риттбергер, но после лутца понял, что не смогу.

    Новой попытки сделать пять четверных ждать точно можно, потому что с таким контентом можно соперничать на любом уровне.

    Весь сезон я старался выступать по принципу "меньше да лучше". Здесь решил поменять тактику и везде рисковать. Более-менее риск оправдался», — приводит слова Кондратюка «Р-Спорт».

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