Кондратюк: Хотел прыгнуть пять четверных в произвольной программе

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал, что хотел исполнить произвольную программу с пятью четверными прыжками на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Команда «Время первых», капитаном которой был Кондратюк, уступила «Красной машине» капитана Анны Щербаковой на турнире в Саранске.

Кондратюк в произвольной программе чисто исполнил четыре четверных прыжка, но проиграл в этой дисциплине Михаилу Коляде.

«Не лучший в карьере прокат, ехал очень тяжело. Рад, что пошел на четыре четверных. Доволен, что они получились.

Почему упал на ровном месте? В прошлом году так упал Дима Алиев, я решил поддержать своего друга.

Я хотел сделать пять четверных. Должен был быть еще риттбергер, но после лутца понял, что не смогу.

Новой попытки сделать пять четверных ждать точно можно, потому что с таким контентом можно соперничать на любом уровне.

Весь сезон я старался выступать по принципу "меньше да лучше". Здесь решил поменять тактику и везде рисковать. Более-менее риск оправдался», — приводит слова Кондратюка «Р-Спорт».