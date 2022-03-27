Коляда выиграл произвольную программу и вывел команду Щербаковой вперед в Кубке Первого канала

Михаил Коляда Фото: globallookpress.com
На турнире соревнуются команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой («Красная машина») и Марка Кондратюка («Время Первых»).
Фигурист Михаил Коляда, выступающий за «Красную машину», получил за прокат 200,11 балла.
Вторым стал капитан команды «Время первых» Марк Кондратюк, третий — Андрей Мозалев из «Красной машины».
После шести дисциплин «Красная машина» выигрывает у «Времени первых» со счетом 104-103.
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа
- 1. Михаил Коляда (Команда Щербаковой) — 200,11
- 2. Марк Кондратюк (Команда Кондратюка) — 195,26
- 3. Андрей Мозалев (Команда Щербаковой) — 190,80
- 4. Петр Гуменник (Команда Кондратюка) — 181,02
- 5. Евгений Семененко (Команда Кондратюка) — 177,02
- 6. Макар Игнатов (Команда Щербаковой) — 137,32