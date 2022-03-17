IBU начал процесс отстранения Союза биатлонистов России

(IBU) запустил процедуру отстранения(СБР), сообщает пресс-служба организации.

Аналогичная процедура запущена в отношении Белорусской федерации биатлона.

В заявлении IBU отмечается, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».

Решение о приостановлении членства будет регулярно пересматриваться Исполкомом вплоть до заседания Конгресса IBU в сентябре 2022 года и будет зависеть от будущего развития ситуации и поведения ассоциаций России и Беларуси.

Обе национальные федерации были проинформированы о решении 16 марта и имеют семь дней, чтобы отреагировать на это. По истечении этого срока Исполком рассмотрит их ответы и примет окончательное решение о приостановке членства.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе.

В ответ в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.