IBU начал процесс отстранения Союза биатлонистов России

Аналогичная процедура запущена в отношении Белорусской федерации биатлона.
В заявлении IBU отмечается, что «национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU».
Решение о приостановлении членства будет регулярно пересматриваться Исполкомом вплоть до заседания Конгресса IBU в сентябре 2022 года и будет зависеть от будущего развития ситуации и поведения ассоциаций России и Беларуси.
Обе национальные федерации были проинформированы о решении 16 марта и имеют семь дней, чтобы отреагировать на это. По истечении этого срока Исполком рассмотрит их ответы и примет окончательное решение о приостановке членства.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил выступления россиянам, но только в нейтральном статусе.
В ответ в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе отправлять команду на этапы Кубка мира, и уже после этого IBU отстранил россиян от международных соревнований.