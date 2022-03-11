Симон выиграла спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Эстонии

Жюлья Симон Фото: globallookpress.com
Французская биатлонистка стала лучшей с результатом 20 минут 45,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Второй стала немка Ванесса Фойгт с отставанием в 11 секунд и без единого промаха. Замкнула тройку лучших норвежка Каролин Кноттен (отставание 12,8; 0 промахов).
Этап в Эстонии пропускают российские спортсмены из-за временного отстранения со стороны Международного союза биатлонистов.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринт. 7,5 км
- 1. Жюли Симон (Франция) — 20.45,8 (1 шт. круг)
- 2. Ванесса Фойгт (Германия) — отставание 11,0 (0)
- 3. Каролин Кноттен (Норвегия) — 12,8 (0)
- 4. Дениза Херманн (Германия) — 16,1 (1)
- 5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 21,9 (1)
- 6. Ханна Эберг (Швеция) — 23,0 (1)