Симон выиграла спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Эстонии

Француженка Жюлья Симон победила в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя.

Французская биатлонистка стала лучшей с результатом 20 минут 45,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второй стала немка Ванесса Фойгт с отставанием в 11 секунд и без единого промаха. Замкнула тройку лучших норвежка Каролин Кноттен (отставание 12,8; 0 промахов).

Этап в Эстонии пропускают российские спортсмены из-за временного отстранения со стороны Международного союза биатлонистов.