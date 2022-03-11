ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • 17:15
    • Большунов остался на втором месте в общем зачёте Кубка мира, Жуве стал четвёртым
  • 17:03
    • Тамбиев: Впервые в карьере не буду играть в плей-офф, для меня это дико и непривычно
  • 16:47
    • «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем
  • 16:38
    • Ришар Жуве отобрал у Йоханнеса Клебо «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов
  • 16:12
    • «ПСЖ» усилил меры безопасности на базе после вылета из ЛЧ от «Реала»
    Все новости спорта

    Симон выиграла спринтерскую гонку на этапе КМ по биатлону в Эстонии

    Прочие Биатлон
    Француженка Жюлья Симон победила в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя.

    Жюлья Симон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жюлья Симон

    Французская биатлонистка стала лучшей с результатом 20 минут 45,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

    Второй стала немка Ванесса Фойгт с отставанием в 11 секунд и без единого промаха. Замкнула тройку лучших норвежка Каролин Кноттен (отставание 12,8; 0 промахов).

    Этап в Эстонии пропускают российские спортсмены из-за временного отстранения со стороны Международного союза биатлонистов.

    Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринт. 7,5 км
    • 1. Жюли Симон (Франция) — 20.45,8 (1 шт. круг)
    • 2. Ванесса Фойгт (Германия) — отставание 11,0 (0)
    • 3. Каролин Кноттен (Норвегия) — 12,8 (0)
    • 4. Дениза Херманн (Германия) — 16,1 (1)
    • 5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 21,9 (1)
    • 6. Ханна Эберг (Швеция) — 23,0 (1)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному