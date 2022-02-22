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    Туктамышева: Я бы не смогла работать в системе Тутберидзе. Люблю, когда у меня есть право голоса

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что не смогла бы работать под руководством тренера Этери Тутберидзе.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, это просто строгость.

    Роль строгого тренера, которого уважают, слушают и любят. Но я бы в такой системе работать не смогла.

    Я люблю, когда у меня есть право голоса, когда я в диалоге с тренером, когда со мной советуются. Алексей Николаевич (Мишин — Прим. ред.) никогда на меня не кричал: у нас всегда были доверительные, уважительные друг к другу отношения.

    И, тем не менее, я смогла стать чемпионкой мира и чемпионкой Европы», — сказала Туктамышева в интервью Youtube-каналу «Редакция».

    Ранее стало известно, что Туктамышева не выступит в финале Кубка России, который пройдет в Саранске с 23 по 27 февраля.

    25-летняя спортсменка была первой запасной в сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Фигуристка провела со сборной России предолимпийский сбор в Красноярске, но затем вернулась в Санкт-Петербург.

    «Редакция»
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