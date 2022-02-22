Туктамышева: Я бы не смогла работать в системе Тутберидзе. Люблю, когда у меня есть право голоса

Фигуристкапризналась, что не смогла бы работать под руководством тренера

«Не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, это просто строгость.

Роль строгого тренера, которого уважают, слушают и любят. Но я бы в такой системе работать не смогла.

Я люблю, когда у меня есть право голоса, когда я в диалоге с тренером, когда со мной советуются. Алексей Николаевич (Мишин — Прим. ред.) никогда на меня не кричал: у нас всегда были доверительные, уважительные друг к другу отношения.

И, тем не менее, я смогла стать чемпионкой мира и чемпионкой Европы», — сказала Туктамышева в интервью Youtube-каналу «Редакция».

Ранее стало известно, что Туктамышева не выступит в финале Кубка России, который пройдет в Саранске с 23 по 27 февраля.

25-летняя спортсменка была первой запасной в сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Фигуристка провела со сборной России предолимпийский сбор в Красноярске, но затем вернулась в Санкт-Петербург.