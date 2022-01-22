ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеШантаж Дембеле не закончится для «Барселоны» успехом
  • 18:20
    • Норвегия выиграла женскую эстафету в Антхольце, у России серебро
  • 17:57
    • «Кадис» обыграл «Леванте» на выезде
  • 17:44
    • «Зенит» упустил победу над «Ботевом», дважды пропустив с пенальти
  • 17:25
    • «Эвертон» минимально проиграл «Астон Вилле»
  • 17:10
    • Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце
    Все новости спорта

    Долль выиграл масс-старт в Антхольце, Бабиков — 10-й

    Прочие Биатлон
    Немец Бенедикт Долль стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

    Антон Бабиков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Бабиков

    Немецкий биатлонист преодолел 15 км дистанции за 37 минут и 14,9 секунды.

    Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, отставший от победителя на 31,3 секунды. Бронза у норвежца Стурлы Легрейда (+1.28,8).

    Россиянин Антон Бабиков (+1.58,7) пришел к финишу десятым, а Эдуард Латыпов стал 25-м.

    Биатлон. Кубок мира
    Мужчины. Масс-старт, 15 км

    1. Бенедикт Долль (Германия) — 37.14,9 (1 промах).
    2. Йоханнес Бё (Германия) — отставание 31,3 (3).
    3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.28,8 (3).
    4. Антонен Гигонна (Франция) +1.34,7 (2).
    5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.35,2 (3).
    6. Теро Сеппяля (Финляндия) +1.42,1 (3)...
    10. Антон Бабиков (Россия) +1.58,7 (4)...
    25. Эдуард Латыпов (Россия) +4.12,9 (8).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лацио» прервать серию «Аталанты»?
  • «Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сколько мячей забьет «Вест Хэм» на поле «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки на поле «Саутгемптона»?
  • «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.68
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному