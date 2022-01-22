Долль выиграл масс-старт в Антхольце, Бабиков — 10-й

Антон Бабиков Фото: globallookpress.com
Немецкий биатлонист преодолел 15 км дистанции за 37 минут и 14,9 секунды.
Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, отставший от победителя на 31,3 секунды. Бронза у норвежца Стурлы Легрейда (+1.28,8).
Россиянин Антон Бабиков (+1.58,7) пришел к финишу десятым, а Эдуард Латыпов стал 25-м.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Бенедикт Долль (Германия) — 37.14,9 (1 промах).
2. Йоханнес Бё (Германия) — отставание 31,3 (3).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.28,8 (3).
4. Антонен Гигонна (Франция) +1.34,7 (2).
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.35,2 (3).
6. Теро Сеппяля (Финляндия) +1.42,1 (3)...
10. Антон Бабиков (Россия) +1.58,7 (4)...
25. Эдуард Латыпов (Россия) +4.12,9 (8).