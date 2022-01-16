ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де Брейне«Манчестер Сити» мчится к четвертому титулу за пять лет
  • 16:50
    • «Ренн» в большинстве разгромил «Бордо»
  • 16:21
    • Благодаря хет-трику Барака «Верона» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 12:18
    • Джокович: Уважаю решение суда. Буду сотрудничать по вопросу моего отъезда из Австралии
  • 12:07
    • СМИ: Дембеле больше не будет играть за «Барсу». Француз не договорился с клубом о новом контракте
  • 10:51
    • Джокович будет депортирован из Австралии
    Все новости спорта

    Рёйселанд выиграла пасьют на этапе КМ, лучшая среди россиянок — 14-я

    Прочие Биатлон
    В Рупольдинге (Германия) прошла женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

    Марте Рёйселанд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марте Рёйселанд

    Победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка, её сестра — Ханна Эберг.

    В пасьюте приняли участие пять россиянок. Лучший результат показала Ирина Казакевич, занявшая 14-е место.

    Биатлон. Кубок мира, 6-й этап. Рупольдинг (Германия).
    Женщины, гонка преследования. 10 км

    1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 30.55,0 (0).
    2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 20,8 секунды (2).
    3. Ханна Эберг (Швеция) +32,4 (1)...
    14. Ирина Казакевич (Россия) +1.53,8 (1)...
    25. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.41,6 (1)...
    29. Валерия Васнецова (Россия) +2.55,0 (4)...
    36. Кристина Резцова (Россия) +3.26,7 (7)...
    41. Анастасия Шевченко (Россия) +3.52,5 (1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у «Брентфорда»?
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» проиграет «Атлетику» в финале Суперкубка Испании?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Новый тренер «Монако» будет заинтересован только в победе
  • «Монако» — «Клермон». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному