Поршнев завоевал серебро спринта на Кубке IBU в Брезно-Осрблье

Никита Поршнев Фото: globallookpress.com
Первое место занял норвежец Александер Фьелд Андерсен. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России Ильназ Мухамедзянов.
Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Мужчины
1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 23.16,3 (0).
2. Никита Поршнев (Россия) +21,0 (0).
3. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +26,9 (0).
4. Давид Цобель (Германия) +28,9 (1).
5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) +30,2 (0).
6. Василий Томшин (Россия) +30,3 (1)…
15. Михаил Первушин (Россия) +1.03,1 (2)…
17. Пётр Пащенко (Россия) +1.07,2 (1)...
22. Дмитрий Иванов (Россия) +1.12,7 (1)...