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    Поршнев завоевал серебро спринта на Кубке IBU в Брезно-Осрблье

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).

    Никита Поршнев
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    Никита Поршнев

    Первое место занял норвежец Александер Фьелд Андерсен. Тройку призёров замкнул ещё один представитель России Ильназ Мухамедзянов.

    Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
    Спринт. Мужчины

    1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 23.16,3 (0).
    2. Никита Поршнев (Россия) +21,0 (0).
    3. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +26,9 (0).
    4. Давид Цобель (Германия) +28,9 (1).
    5. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) +30,2 (0).
    6. Василий Томшин (Россия) +30,3 (1)…
    15. Михаил Первушин (Россия) +1.03,1 (2)…
    17. Пётр Пащенко (Россия) +1.07,2 (1)...
    22. Дмитрий Иванов (Россия) +1.12,7 (1)...

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