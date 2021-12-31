Министр спорта о травмах в группе Тутберидзе: В какой-то момент здоровье перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат

Министр спорта РФвысказался о травмах в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию

Напомним, что три члена женской сборной России — Дарья Усачева, Александра Трусова и Алена Косторная — получили травмы в текущем сезоне.

«УМО (углубленное медобследование) показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны.

Помимо того что идет большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду.

У Этери Тутберидзе в "Хрустальном" огромный поток, жесткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в ее группу, максималисты.

Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат.

Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», — сказал Матыцин ТАСС.