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    Министр спорта о травмах в группе Тутберидзе: В какой-то момент здоровье перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат

    Прочие Фигурное катание
    Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о травмах в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

    Этери Тутберидзе
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    Этери Тутберидзе

    Напомним, что три члена женской сборной России — Дарья Усачева, Александра Трусова и Алена Косторная — получили травмы в текущем сезоне.

    «УМО (углубленное медобследование) показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны.

    Помимо того что идет большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду.

    У Этери Тутберидзе в "Хрустальном" огромный поток, жесткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в ее группу, максималисты.

    Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат.

    Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», — сказал Матыцин ТАСС.

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