Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования, Нигматуллина финишировала 17-й

Второе место заняла француженка Анаис Бескон, замкнула тройку призерок еще одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.
Россиянка Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й, Светлана Миронова заняла 23-е место.
Кубок мира по биатлону. 2-й этап
Женщины. Гонка преследования
1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 32.20,6 (1)
2. Анаис Бескон (Франция) — 4,8 (0)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 7,0 (1)
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 7,9 (0)
5. Франциска Пройс (Германия) — 18,8 (2)
6. Ханна Оберг (Швеция) — 22,2 (3)
7. Эльвира Оберг (Швеция) — 23,9 (4)
8. Дениз Херманн (Германия) — 52,9 (2)
9. Лена Хекки (Швейцария) — 57,6 (1)
10. Динара Алимбекова (Беларусь) — 58,7 (3)...
11. Анна Сола (Беларусь) — 1.06,1 (4)
12. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 1.19,7 (5)
13. Доротея Вирер (Италия) — 1.23,2 (2)...
16. Маркета Давидова (Чехия) — 1.41,5 (3)
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.43,4 (1)...
24. Светлана Миронова (Россия) — 2.22,9 (4)...
28. Тириль Экхофф (Норвегия) — 2.39,8...
31. Кристина Резцова (Россия) — 2.55,2 (5)
32. Ирина Казакевич (Россия) — 3.01,9 (4)...
36. Лариса Куклина (Россия) — 3.33,2 (5)