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    Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования, Нигматуллина финишировала 17-й

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла женскую гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

    Марте Олсбю-Ройселанн
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    Марте Олсбю-Ройселанн

    Второе место заняла француженка Анаис Бескон, замкнула тройку призерок еще одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.

    Россиянка Ульяна Нигматуллина финишировала 17-й, Светлана Миронова заняла 23-е место.

    Кубок мира по биатлону. 2-й этап
    Женщины. Гонка преследования

    1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 32.20,6 (1)
    2. Анаис Бескон (Франция) — 4,8 (0)
    3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 7,0 (1)
    4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 7,9 (0)
    5. Франциска Пройс (Германия) — 18,8 (2)
    6. Ханна Оберг (Швеция) — 22,2 (3)
    7. Эльвира Оберг (Швеция) — 23,9 (4)
    8. Дениз Херманн (Германия) — 52,9 (2)
    9. Лена Хекки (Швейцария) — 57,6 (1)
    10. Динара Алимбекова (Беларусь) — 58,7 (3)...
    11. Анна Сола (Беларусь) — 1.06,1 (4)
    12. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 1.19,7 (5)
    13. Доротея Вирер (Италия) — 1.23,2 (2)...
    16. Маркета Давидова (Чехия) — 1.41,5 (3)
    17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.43,4 (1)...
    24. Светлана Миронова (Россия) — 2.22,9 (4)...
    28. Тириль Экхофф (Норвегия) — 2.39,8...
    31. Кристина Резцова (Россия) — 2.55,2 (5)
    32. Ирина Казакевич (Россия) — 3.01,9 (4)...
    36. Лариса Куклина (Россия) — 3.33,2 (5)

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