Стали известны составы сборной России по биатлону на эстафеты в Эстерсунде

Определен состав сборной России на мужскую эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

В эстафете, которая состоится 4 декабря и начнется в 17:10 мск, выступят Карим Халили, Даниил Серохвоствов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Мы рассматривали на эстафету все кандидатуры, в том числе новоприбывших Томшина и Поварницына.

И все же заранее держали в голове Серохвостова, хотели попробовать его на втором этапе, который освободился с отъездом Елисеева на Кубок IBU.

И хоть Даниил вчера и дал нам повод его заменить, решили этого не делать. На тренировке он выглядел хорошо. Надеюсь, завтра Серохвостов оправдает доверие», — рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский пресс-службе СБР.

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Женская эстафетная гонка состоится в воскресенье, 5 декабря, в 14:35 по московскому времени. В субботу женщины проведут гонку преследования.

«Состав в принципе известен. Спортивный принцип: Резцова, Миронова, Нигматуллина и Куклина. Это без расстановки по этапам.

Есть пара моментов, над которыми еще нужно подумать. Может ведь и придавить некоторых, если их поставить на четвертый этап, а гонка не сложится.

Не думаю, что субботний пасьют может что-то изменить. У эстафеты своя специфика, преследование ничего не изменит, потому что Васнецова не бежит, а Казакевич пока рано ставить в состав, пусть стабилизируется», — приводит слова старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова «Матч ТВ».