Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Сочи

За произвольный танец чемпионы мира получили 124,91 балла, а в сумме набрали 211,72 балла.
Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71), третье — канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (191,40).
Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли шестое место (180,93), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — восьмое (177,51).
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап. Гран-при России (Rostelecom Cup). Сочи, Россия
Танцы на льду. Итоговый результат
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 211,72
2. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 203,71
3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 191,40
4. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 189,94
5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 187,62
6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 180,93
7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 177,88
8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 177,51