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    Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Сочи

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцевальных дуэтов на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    За произвольный танец чемпионы мира получили 124,91 балла, а в сумме набрали 211,72 балла.

    Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71), третье — канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (191,40).

    Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли шестое место (180,93), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — восьмое (177,51).

    Гран-при по фигурному катанию
    6-й этап. Гран-при России (Rostelecom Cup). Сочи, Россия
    Танцы на льду. Итоговый результат

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 211,72
    2. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 203,71
    3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 191,40
    4. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 189,94
    5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 187,62
    6. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 180,93
    7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 177,88
    8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 177,51

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