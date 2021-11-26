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    Японец Томоно выиграл короткую программу на Гран-при России, Коляда — четвертый

    Прочие Фигурное катание
    Японский фигурист Казуки Томоно выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи.

    Казуки Томоно
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    Казуки Томоно

    Томоно за свой прокат получил от судей 95,81 балла.

    Вторым идет грузин Морис Квителашвили (95,37), третьим — канадец Роман Садовский (84,59).

    Россиянин Михаил Коляда занимает четвертое место с результатом 84,48 балла.

    Другие представители России Евгений Семененко (81,00) и Марк Кондратюк (74,16) занимают соответственно седьмое и 11-е места.

    Гран-при по фигурному катанию
    6-й этап. Гран-при России (Rostelecom Cup). Сочи, Россия
    Мужчины. Короткая программа

    1. Казуки Томоно (Япония) — 95,81
    2. Морис Квителашвили (Грузия) — 95,37
    3. Роман Садовский (Канада) — 84,59
    4. Михаил Коляда (Россия) — 84,48
    5. Камден Пулкинен (США) — 83,47
    6. Михал Бржезина (Чехия) — 82,31
    7. Евгений Семененко (Россия) — 81,00
    8. Брендан Керри (Австралия) — 80,48
    9. Маттео Риццо (Италия) — 77,45
    10. Кейдзи Танака (Япония) — 76,69
    11. Марк Кондратюк (Россия) — 74,16

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