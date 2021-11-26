Японец Томоно выиграл короткую программу на Гран-при России, Коляда — четвертый

Томоно за свой прокат получил от судей 95,81 балла.
Вторым идет грузин Морис Квителашвили (95,37), третьим — канадец Роман Садовский (84,59).
Россиянин Михаил Коляда занимает четвертое место с результатом 84,48 балла.
Другие представители России Евгений Семененко (81,00) и Марк Кондратюк (74,16) занимают соответственно седьмое и 11-е места.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап. Гран-при России (Rostelecom Cup). Сочи, Россия
Мужчины. Короткая программа
1. Казуки Томоно (Япония) — 95,81
2. Морис Квителашвили (Грузия) — 95,37
3. Роман Садовский (Канада) — 84,59
4. Михаил Коляда (Россия) — 84,48
5. Камден Пулкинен (США) — 83,47
6. Михал Бржезина (Чехия) — 82,31
7. Евгений Семененко (Россия) — 81,00
8. Брендан Керри (Австралия) — 80,48
9. Маттео Риццо (Италия) — 77,45
10. Кейдзи Танака (Япония) — 76,69
11. Марк Кондратюк (Россия) — 74,16