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    Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России

    Прочие Фигурное катание
    Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Сочи.

    Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
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    Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

    По итогам короткой программы они набрали 73,91 балла.

    Второе и третье места также у россиян — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (73,64 балла), а также Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко (69,39).

    Произвольные программы пары покажут 27 ноября.

    Фигурное катание
    Сочи (Россия). Гран-при. Rostelecom Cup
    Пары. Короткая программа

    1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 73,91
    2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,64
    3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) — 69,39
    4. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 64,97
    5. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 63,99
    6. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 59,92
    7. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 58,95
    8. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 58,53

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