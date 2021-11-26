Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Фото: globallookpress.com
По итогам короткой программы они набрали 73,91 балла.
Второе и третье места также у россиян — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (73,64 балла), а также Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко (69,39).
Произвольные программы пары покажут 27 ноября.
Фигурное катание
Сочи (Россия). Гран-при. Rostelecom Cup
Пары. Короткая программа
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 73,91
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,64
3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) — 69,39
4. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 64,97
5. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 63,99
6. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 59,92
7. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 58,95
8. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 58,53