Щербакова победила на этапе Гран-при во Франции, Косторная — вторая

Задача-минимум выполнена. Украина победила в Боснии и получила путевку в «стыки»

Сборная Боснии и Герцеговины потерпела домашнее поражение со счетом 0:2 от команды Украины в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было