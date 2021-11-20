Щербакова победила на этапе Гран-при во Франции, Косторная — вторая

Анна Щербакова Фото: globallookpress.com
По итогам двух видов программы она получила от судей 229,69 балла (77,94 + 151,75).
Второе место заняла еще одна россиянка Алана Косторная с результатом 221,85 балла (76,44+145,41).
Замкнула тройку сильнейших японка Вакаба Хигучи — 204,91 балла (63,87+141,04).
Следующий этап серии Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября.
Гран-при. Internationaux de France
Женщины. Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69
2. Алена Косторная (Россия) — 221,85
3. Вакаба Хигучи (Япония) — 204,91
4. Ксения Синицына (Россия) — 198,76
5. Карен Чен (США) — 194,00
6. Мэрайя Белл (США) — 190,79
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 186,65