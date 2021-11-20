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    Щербакова победила на этапе Гран-при во Франции, Косторная — вторая

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    Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа серии Гран-при во французском Гренобле.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    По итогам двух видов программы она получила от судей 229,69 балла (77,94 + 151,75).

    Второе место заняла еще одна россиянка Алана Косторная с результатом 221,85 балла (76,44+145,41).

    Замкнула тройку сильнейших японка Вакаба Хигучи — 204,91 балла (63,87+141,04).

    Следующий этап серии Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября.

    Гран-при. Internationaux de France
    Женщины. Итог

    1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69
    2. Алена Косторная (Россия) — 221,85
    3. Вакаба Хигучи (Япония) — 204,91
    4. Ксения Синицына (Россия) — 198,76
    5. Карен Чен (США) — 194,00
    6. Мэрайя Белл (США) — 190,79
    7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 186,65

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