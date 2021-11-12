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    Игнатов стал четвертым в короткой программе Гран-при Японии

    Прочие Фигурное катание
    Россиянин Макар Игнатов занимает четвертое место после короткой программы на Грар-при Японии по фигурному катанию.

    Макар Игнатов
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    Макар Игнатов

    Игнатов получил за свое выступление 90,54 балла.

    Первым стал японец Шома Уно (102,58). В тройку лучших также входят американец Винсент Чжоу (99,51) и южнокореец Чха Чжун Хван (95,92).

    Еще один российский фигурист Александр Самарин набрал 84,32 балла и занимает седьмое место.

    Произвольную программу мужчины представят в субботу, 13 ноября.

    Гран-при по фигурному катанию

    4-й этап. Гран-при Японии (NHK Trophy)

    Токио, Япония

    Мужчины. Короткая программа

    1. Шома Уно (Япония) — 102,58

    2. Винсент Чжоу (США) — 99,51

    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 95,92

    4. Макар Игнатов (Россия) — 90,54

    5. Сота Ямамото (Япония) — 86,05

    6. Маттео Риццо (Италия) — 84,78

    7. Александр Самарин (Россия) — 84,32

    8. Као Миура (Япония) — 76,62

    9. Томоки Хиваташи (США) — 72,36

    10. Нам Нгуен (Канада) — 64,28

    11. Камден Пулкинен (США) — 55,53

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