Игнатов стал четвертым в короткой программе Гран-при Японии

Игнатов получил за свое выступление 90,54 балла.
Первым стал японец Шома Уно (102,58). В тройку лучших также входят американец Винсент Чжоу (99,51) и южнокореец Чха Чжун Хван (95,92).
Еще один российский фигурист Александр Самарин набрал 84,32 балла и занимает седьмое место.
Произвольную программу мужчины представят в субботу, 13 ноября.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап. Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
4-й этап. Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
1. Шома Уно (Япония) — 102,58
2. Винсент Чжоу (США) — 99,51
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 95,92
4. Макар Игнатов (Россия) — 90,54
5. Сота Ямамото (Япония) — 86,05
6. Маттео Риццо (Италия) — 84,78
7. Александр Самарин (Россия) — 84,32
8. Као Миура (Япония) — 76,62
9. Томоки Хиваташи (США) — 72,36
10. Нам Нгуен (Канада) — 64,28
11. Камден Пулкинен (США) — 55,53