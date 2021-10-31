Валиева выиграла Гран-при Канады с мировым рекордом, Туктамышева и Косторная — в топ-3

15-летняя Валиева набрала в произвольной программе 180,89 балла, установив мировой рекорд.
По сумме двух программ Валиева получила 265,08 балла, что также является новым рекордом.
Камила в произвольном прокате выполнила тройной аксель и три четверных прыжка.
fantastic 4t-eu-3s 🔥— daily kamila valieva (@kamiIavalieva) October 31, 2021
❥ #камилавалиева | #kamilavalieva
pic.twitter.com/rKFjfkVrHl
Второе место россиянка Елизавета Туктамышева (232,88), а третье еще одна представительница России Алена Косторная (214,54).
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап. Гран-при Канады (Skate Canada). Ванкувер, Канада
Женщины
Итоговое положение
2-й этап. Гран-при Канады (Skate Canada). Ванкувер, Канада
Женщины
Итоговое положение
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88
3. Алена Косторная (Россия) — 214,54
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88
3. Алена Косторная (Россия) — 214,54
4. Маи Михара (Япония) — 210,01
5. Алиса Лью (США) — 206,53
6. Вакаба Хигучи (Япония) — 205,27
7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 190,00
8. Маделин Скиза (Канада) — 186,56
9. Мана Кавабе (Япония) — 186,52
10. Карен Чен (США) — 183,41
11. Эмили Баусбак (Канада) — 159,88
11. Элисон Шумахер (Канада) — 151,19