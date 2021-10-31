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    Валиева выиграла Гран-при Канады с мировым рекордом, Туктамышева и Косторная — в топ-3

    Прочие Фигурное катание
    Россиянка Камила Валиева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    15-летняя Валиева набрала в произвольной программе 180,89 балла, установив мировой рекорд.

    По сумме двух программ Валиева получила 265,08 балла, что также является новым рекордом.

    Камила в произвольном прокате выполнила тройной аксель и три четверных прыжка.

    Второе место россиянка Елизавета Туктамышева (232,88), а третье еще одна представительница России Алена Косторная (214,54).

    Гран-при по фигурному катанию

    2-й этап. Гран-при Канады (Skate Canada). Ванкувер, Канада

    Женщины

    Итоговое положение

    1. Камила Валиева (Россия) — 265,08 — мировой рекорд

    2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88

    3. Алена Косторная (Россия) — 214,54

    4. Маи Михара (Япония) — 210,01

    5. Алиса Лью (США) — 206,53

    6. Вакаба Хигучи (Япония) — 205,27

    7. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 190,00

    8. Маделин Скиза (Канада) — 186,56

    9. Мана Кавабе (Япония) — 186,52

    10. Карен Чен (США) — 183,41

    11. Эмили Баусбак (Канада) — 159,88

    11. Элисон Шумахер (Канада) — 151,19

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