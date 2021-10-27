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    Сестры Аверины вышли в финал ЧМ по художественной гимнастике

    Прочие Художественная гимнастика
    Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом.

    Дина и Арина Аверины
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    Дина и Арина Аверины

    Дина Аверина (27,850) стала первой в квалификации упражнений с обручем, ее сестра Арина (27,150) показала третий результат.

    В упражнении с мячом в квалификационных соревнованиях также первенствовала Дина (28,875), получив 0,05 штрафных балла. Арина (28,550) в этой дисциплине стала второй.

    После двух упражнений в индивидуальном многоборье лидирует Дина Аверина (56,725), Арина (55,700) идет на втором месте, белоруска Алина Горносько (54,475) — на третьем.

    Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония). Сегодня, 27 октября, состоятся финалы в упражнениях с обручем и мячом.

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