Сестры Аверины вышли в финал ЧМ по художественной гимнастике

Россиянкивышли в финал чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом.

Дина Аверина (27,850) стала первой в квалификации упражнений с обручем, ее сестра Арина (27,150) показала третий результат.

В упражнении с мячом в квалификационных соревнованиях также первенствовала Дина (28,875), получив 0,05 штрафных балла. Арина (28,550) в этой дисциплине стала второй.

После двух упражнений в индивидуальном многоборье лидирует Дина Аверина (56,725), Арина (55,700) идет на втором месте, белоруска Алина Горносько (54,475) — на третьем.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония). Сегодня, 27 октября, состоятся финалы в упражнениях с обручем и мячом.