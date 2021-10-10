Логинов отреагировал на книгу братьев Бе

Российский биатлонистпризнался, что не испытывает интереса к книге норвежских биатлонистов«Братская сила».

Норвежцы в этой книге назвали Александра «российским мошенником».

«Думаю, каждый нормальный человек всегда старается извлечь максимум из той или иной прожитой ситуации. Даже когда эта ситуация совсем негативная. Не зря же говорят, что жизнь — зебра. Если в ней случаются черные полосы, значит, так должно быть. Я, по крайней мере, отношусь к своей жизни именно так.

Обсуждают ли в моем кругу книгу братьев Бе? Нет, но я слышал о ней. Эмоции? Даже не знаю, если честно, о чем вы сейчас говорите.

Если бы меня как-то задевало, что обо мне думают братья Бе, я бы, наверное, эту книгу прочитал. Или как минимум проявил бы к ней интерес», — приводит слова Логинова RT.