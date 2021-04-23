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    Тутберидзе интересно поработать в парном катании

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, почему ей интересно поработать в парном фигурном катании.

    Этери Тутберидзе
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    Этери Тутберидзе

    «Это интересное направление. Мне кажется, там есть какой-то пробел. Я вижу, что парники почему-то, к сожалению, плохо прыгают.

    Конечно, они много времени тратят на парные элементы, но, в принципе, если правильно их поддерживать, то они будут лучше прыгать.

    Еще мне не всегда нравятся программы. Мне кажется, время немного ушло вперед, а какие-то пары остались на месте», — приводит слова Тутберидзе «Спорт-Экспресс» со ссылкой на программу «Вечерний Ургант».

    Напомним, что Тутберидзе сейчас работает с одиночницами и одиночниками.

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