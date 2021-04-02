Якимушкин сравнил доходы в футболе и лыжных видах

Российский лыжниксравнил доходы в футболе и лыжных видах, признав, что один футболист может получать больше, чем вся ФЛГР и все лыжники вместе взятые.

Ранее форвард «Зенита» Артем Дзюба после просмотра мужской эстафеты на ЧМ-2021 заявил: «Второй этап, конечно, профукали жестко».

«Смотря с кем сравнивать. Спортсмены из менее публичных видов спорта зарабатывают, думаю, поменьше.

А какие-нибудь футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать жестко, получают больше, чем вся ФЛГР и все лыжники вместе взятые.

Не думаю, что все только от зрительского интереса зависит, между нами в этом плане ведь точно не такая большая пропасть. Но шутки шутками, а возможность хорошо заработать самим у нас тоже есть, так что мне жаловаться не на что.

Чтобы привлечь больше внимания, нужно, чтобы другие страны были более конкурентоспособны. Будет здорово, если китайцы смогут удивить на домашней Олимпиаде и дальше будут выступать на высоком уровне. Там точно много новой аудитории можно привлечь», — цитирует Якимушкина Sport24.