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    Якимушкин сравнил доходы в футболе и лыжных видах

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Иван Якимушкин сравнил доходы в футболе и лыжных видах, признав, что один футболист может получать больше, чем вся ФЛГР и все лыжники вместе взятые.

    Иван Якимушкин
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    Иван Якимушкин

    Ранее форвард «Зенита» Артем Дзюба после просмотра мужской эстафеты на ЧМ-2021 заявил: «Второй этап, конечно, профукали жестко».

    «Смотря с кем сравнивать. Спортсмены из менее публичных видов спорта зарабатывают, думаю, поменьше.

    А какие-нибудь футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать жестко, получают больше, чем вся ФЛГР и все лыжники вместе взятые.

    Не думаю, что все только от зрительского интереса зависит, между нами в этом плане ведь точно не такая большая пропасть. Но шутки шутками, а возможность хорошо заработать самим у нас тоже есть, так что мне жаловаться не на что.

    Чтобы привлечь больше внимания, нужно, чтобы другие страны были более конкурентоспособны. Будет здорово, если китайцы смогут удивить на домашней Олимпиаде и дальше будут выступать на высоком уровне. Там точно много новой аудитории можно привлечь», — цитирует Якимушкина Sport24.

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