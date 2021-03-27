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    Нюгорд и Корсгрен выиграли 100-километровый марафон

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    Норвежский лыжник Андреас Нюгорд победил в марафоне «Орефьеллслоппет» на 100 километров в рамках серии Visma Ski Classics.

    Андреас Нюгорд
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    Андреас Нюгорд

    Нюгорд преодолел дистанцию за 5 часов 4 минуты 48,2 секунды.

    Второе место занял его соотечественник Стиан Хольгаард (+2,8). Тройку призеров замкнул представитель Финляндии Ари Луусуа (+5,6).

    Лучшим из россиян стал Максим Двоскин, который финишировал 17-м, проиграв лидеру более восьми минут. Еще один представитель России Максим Вылегжанин финишировал 21-м.

    У женщин победу одержала шведка Лина Корсгрен — 5 часов 50 минут 10,1 секунды. Представительницы Норвегии Эмилие Флетен (+3,6) и Теа Крокан Муруд (+19,8) заняли второе и третье места соответственно.

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