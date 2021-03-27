Нюгорд и Корсгрен выиграли 100-километровый марафон

Норвежский лыжникпобедил в марафоне «Орефьеллслоппет» на 100 километров в рамках серии Visma Ski Classics.

Нюгорд преодолел дистанцию за 5 часов 4 минуты 48,2 секунды.

Второе место занял его соотечественник Стиан Хольгаард (+2,8). Тройку призеров замкнул представитель Финляндии Ари Луусуа (+5,6).

Лучшим из россиян стал Максим Двоскин, который финишировал 17-м, проиграв лидеру более восьми минут. Еще один представитель России Максим Вылегжанин финишировал 21-м.

У женщин победу одержала шведка Лина Корсгрен — 5 часов 50 минут 10,1 секунды. Представительницы Норвегии Эмилие Флетен (+3,6) и Теа Крокан Муруд (+19,8) заняли второе и третье места соответственно.