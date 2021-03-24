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    ЧМ по фигурному катанию. Щербакова выиграла короткую программу, Трусова — вне топ-10

    Подробности первого дня чемпионата мира по фигурному катанию

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    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова
    В среду, 24 марта, в шведском Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. В первый день короткую программу откатали девушки-одиночницы и спортивные пары.

    Женское одиночное катание. Короткая программа

    Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

    16-летняя россиянка чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл за свой прокат.

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    • Второй стала японка Рика Кихира. Ее выступление судьи оценили в 79,08 балла.

    Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира 2015 год чисто исполнила тройной аксель и получила за свое выступление 78,86 балла.

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    Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после неудачного проката в короткой программе стала лишь 12-й (64,82 балла). Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад.

  • Сегодня с утра (на тренировке) тройной аксель не получался, поэтому решили, что лучше сделаем двойной. Я считаю, что не справилась с волнением, последнее время очень сильно волнуюсь. Пока что не знаю, почему, буду думать, буду стараться кататься чисто.
  • Александра Трусова

    • Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россияне выступают на ЧМ под нейтральным флагом.

    В случае победы российских спортсменов будет звучать тема из 1-го концерта Петра Чайковского.

  • Было трудно находить мотивацию, было время, когда я грустила. Буду стараться показать свой максимум. Смотрю видео своих выступлений, чтобы понять, где можно улучшить элементы. Что хорошего было в программе? Сегодня я была не очень уверена в прыжках, мое состояние было не лучшим. Планирую исправить это на завтрашних тренировках. В произвольной программе планирую четверной прыжок в начале выступления
  • Рика Кихира

    • Произвольные программы женщины представят 26 марта.

    Фигурное катание. Чемпионат мира.
    Женщины. Короткая программа

    1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00
    2. Рика Кихира (Япония) — 79,08
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86
    4. Карен Чен (США) — 74,40
    5. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 73,63
    6. Каори Сакамото (Япония) — 70,38
    7. Брэди Теннелл (США) — 69,87
    8. Хэ Ин Ли (Корея) — 68,94
    9. Маделин Скиза (Канада) — 68,77
    10. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,28
    11. Ольга Микутина (Австрия) — 67,18
    12. Александра Трусова (Россия) — 64,82
    13. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,11...
    16. Сатоко Мияхара (Япония) — 59,99...
    19. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 59,65
    20. Николь Шотт (Германия) — 59,09...
    25. Алексия Паганини (Швейцария) — 57,23...
    32. Екатерина Куракова (Польша) — 52,28

  • Весь прокат был довольно нервный, волнение было довольно сильное, я следила за всеми элементами, рада, что все получилось, особенно довольна каскадом, это был самый важный прыжок в моей программе. Зрительская поддержка важна, мне многие пишут, что болеют из дома, но, конечно, очень не хватает полных трибун, возможно, именно из-за этого волновалась. Но я понимаю, что нужны меры предосторожности. Программа в целом очень серьезная, мне нравится ее катать, она с историей о потере близкого, каждый должен почувствовать в этой истории что-то свое. Последнее движение в моей программе — я вспоминаю об этом человеке, и эти воспоминания меня греют
  • Анна Щербакова
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