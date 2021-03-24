ЧМ по фигурному катанию. Щербакова выиграла короткую программу, Трусова — вне топ-10

Женское одиночное катание. Короткая программа
Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.
16-летняя россиянка чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл за свой прокат.
Второй стала японка Рика Кихира. Ее выступление судьи оценили в 79,08 балла.
Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира 2015 год чисто исполнила тройной аксель и получила за свое выступление 78,86 балла.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после неудачного проката в короткой программе стала лишь 12-й (64,82 балла). Россиянка упала при приземлении с тройного лутца и сорвала каскад.
Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россияне выступают на ЧМ под нейтральным флагом.
В случае победы российских спортсменов будет звучать тема из 1-го концерта Петра Чайковского.
Произвольные программы женщины представят 26 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00
2. Рика Кихира (Япония) — 79,08
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86
4. Карен Чен (США) — 74,40
5. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 73,63
6. Каори Сакамото (Япония) — 70,38
7. Брэди Теннелл (США) — 69,87
8. Хэ Ин Ли (Корея) — 68,94
9. Маделин Скиза (Канада) — 68,77
10. Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,28
11. Ольга Микутина (Австрия) — 67,18
12. Александра Трусова (Россия) — 64,82
13. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,11...
16. Сатоко Мияхара (Япония) — 59,99...
19. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 59,65
20. Николь Шотт (Германия) — 59,09...
25. Алексия Паганини (Швейцария) — 57,23...
32. Екатерина Куракова (Польша) — 52,28