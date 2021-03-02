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    Биатлонист Первушин завоевал бронзу юниорского ЧМ в спринте

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Михаил Первушин завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира среди юниоров в автрийском Обертиллиахе.

    Михаил Первушин
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    Михаил Первушин

    Победу одержал французский спортсмен Эмильен Клод, серебро завоевал чех Микулаш Карлик.

    Россиянине Даниил Серохвостов и Артем Смирнов 21-й и 42-й соответственно, их соотечественник Андрей Вьюхин — 50-й.

    Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021
    Юниоры. Спринт

    1. Эмильен Клод (Франция) — 23.16,1 (0+0)
    2. Микулаш Карлик (Чехия) — 26,1 (0+1)
    3. Михаил Первушин (Россия) — 31,3 (0+0)
    4. Симон Кайзер (Германия) — 33,1 (0+0)
    5. Эрик Перро (Франция) — 37,8 (1+0)
    6. Филипп Липовитц (Германия) — 44,8 (0+0)...
    21. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.23,7 (1+3)...
    42. Артем Смирнов (Россия) — 2.16,4 (1+0)...
    50. Андрей Вьюхин (Россия) — 2.41,6 (3+2)

    В женской спринтерской гонке победу одержала представительница Швейцарии Эми Басерга.

    На подиум также попали Ребекка Пасслер (Италия) и Юни Арнеклейв (Норвегия), которые заняли второе и третье места соответственно.

    Лучшая из россиянок — Анастасия Гореева — стала шестой.

    Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021
    Юниорки. Спринт

    1. Эми Басерга (Швейцария) — 19.59,9 (0)
    2. Ребекка Пасслер (Италия) — 22,2 (1)
    3. Юни Арнеклейв (Норвегия) — 22,9 (1)
    4. Камиль Бенед (Франция) — 31,1 (1)
    5. Леа Майер (Швейцария) — 36,3 (1)
    6. Анастасия Гореева (Россия) — 48,9 (3)...
    34. Илона Знакова (Россия) — 1.53,3 (2)...
    47. Амина Иванова (Россия) — 2.32,5 (4)...
    51. Анастасия Шевченко (Россия) — 2.36,5 (5)
    60. Мария Кретова (Россия) — 3.16,6 (2)

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