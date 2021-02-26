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    Нина Мозер объявила о возвращении к тренерской работе с фигуристами

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер сообщила, что возвращается к активной работе.

    Нина Мозер
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    Нина Мозер

    Мозер, работавшая в парном катании, приостановила активную тренерскую деятельность в марте 2018 года, сославшись на усталость после Олимпийских игр.

    Её учениками являются двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а также пары Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт.

    «Я возвращаюсь. Возвращаюсь, потому что соскучилась, отдохнула и чувствую, что могу начинать заново с новым поколением ребят. Мне это интересно.

    В какой момент я это поняла? Наверное, в декабре, когда посмотрела какой-то турнир и вдруг поняла, что недовольна ошибками фигуристов, которые тренируются у нас на катке.

    Я как старший тренер видела всё и как-то громко крикнула, находясь в собственной квартире. Тогда я поняла — всё, пора возвращаться.

    Уже есть эмоции, есть желание, хочется это делать опять. Наверное, вернулась больше от возможности новых свершений, реализации.

    Два года назад я отошла от дел, меня не было у бортика, но я контролировала всю нашу молодёжь, наших спортсменов. Видела, как они развиваются.

    Сейчас наступил тот момент, когда ребятам надо идти выше и дальше, и я хочу им помочь в этих достижениях.

    Я буду непосредственно работать с двумя взрослыми парами и одной юниорской», — приводит слова Мозер РИА «Новости».

    Одной взрослой парой будут участвующие в финале Кубка России Алина Пепелева/Роман Плешков. Второй взрослый дуэт, а также юниорский находятся пока на стадии формирования.

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