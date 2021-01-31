Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону, Россия — на седьмом месте

Второе место заняла сборная Германии, команда Украина — третья.
Сборная России, в составе которой выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили, финишировала седьмой.
Россияне проиграли победителям норвежцам 1 минуту и 50 секунд с одним штрафным кругом и десятью дополнительными выстрелами.
Таким образом, российская команда осталась без золотых медалей на этом чемпионате Европы.
Чемпионат Европы по биатлону. Душники-Здруй, Польша
Смешанная эстафета. 4 x 6 км
1. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) — 1:01:23,7 (1 штрафной круг +7 дополнительных выстрелов)
2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат) — +30,7 (0+7)
3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артем Прима) — +52,5 (0+10)
4. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля) — +1:02,4 (0+5)
5. Италия (Элеонора Фаунер, Николь Гонтье, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер) — +1:14,4 (0+10)
6. Австрия (Кристина Ридер, Тамара Штайнер, Магнус Оберхаузер, Патрик Якоб) — +1:14,5 (0+3)
7. Россия (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили) — +1:50,0 (1+10)…