Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону, Россия — на седьмом месте

стала победителем в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.

Второе место заняла сборная Германии, команда Украина — третья.

Сборная России, в составе которой выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили, финишировала седьмой.

Россияне проиграли победителям норвежцам 1 минуту и 50 секунд с одним штрафным кругом и десятью дополнительными выстрелами.

Таким образом, российская команда осталась без золотых медалей на этом чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по биатлону. Душники-Здруй, Польша

Смешанная эстафета. 4 x 6 км

1. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) — 1:01:23,7 (1 штрафной круг +7 дополнительных выстрелов)

2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат) — +30,7 (0+7)

3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артем Прима) — +52,5 (0+10)

4. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля) — +1:02,4 (0+5)

5. Италия (Элеонора Фаунер, Николь Гонтье, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер) — +1:14,4 (0+10)

6. Австрия (Кристина Ридер, Тамара Штайнер, Магнус Оберхаузер, Патрик Якоб) — +1:14,5 (0+3)

7. Россия (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили) — +1:50,0 (1+10)…