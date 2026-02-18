Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 18 февраля. Все главные события в тринадцатый день турнира

В среду, 18 февраля, Олимпиада-2026 в самом разгаре. В этот день разыграют 9 комплектов медалей — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжном спорте (два), сноуборде (две), фристайле и шорт-треке. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Одной строкой 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

Если не брать во внимание медальные соревнования, то нас ожидают тренировки у мужчин-четверок и женщинах-двойках в бобслее. Также потренируются и лыжные двоеборцы, которые как попрыгают с трамплина, так и пробегут дистанцию на лыжах.

В командных видах соревнований нас ждет четыре четвертьфинала в мужском хоккее и много керлинга, как мужского, так и женского. Там продолжается групповой этап и борьба за выход в плей-офф и борьбу за медали.

12:00 Горнолыжный спорт. Женский слалом. Финал

Этот вид программы закроет соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде и тут есть фаворит. Это двукратная олимпийская чемпионка, 8-кратная чемпионка мира, 5-кратная обладательница Кубка мира в общем зачете, 30-летняя Микаэла Шиффрин из США. В слаломе ей будет достаточно сложно бросить вызов.

Микаэла Шиффрин globallookpress.com

Но это постараются сделать чемпионка мира 2025 года, швейцарская горнолыжница Камилла Раст и немецкая горнолыжница, трехкратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр Эмма Айхер. Все трое — прирожденные слаломистки и остальным будет крайне сложно им противостоять.

13:20 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

А вот есть огромная интрига! Выиграть может абсолютно любой, но все же выделим тех, кто считается небольшими фаворитами. Это новозеландский сноубордист Дэйн Мензис, трехкратный бронзовый призер зимних Олимпийских игр в слоупстайле Марк Ли Макморрис из Канады и Маркус Кливленд из Норвегии.

Дэйн Мензис globallookpress.com

А вот серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 в слоупстайле Имин Су к фаворитам не относится, но от него тоже можно ожидать прекрасного выступления.

13:45 Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал

Конечно, тут не может быть других вариантов, кроме как отнести к фаворитам сборную Швеции. Именно представительницы этой страны феерят на этой Олимпиаде и, по идее, должны забирать очередную золотую медаль.

Фрида Карлссон globallookpress.com

Из конкурентов выделяется, конечно, сборная Норвегии, которая тоже всегда сильна в лыжных гонках и во всех их интерпретациях. Если же говорить о возможных сенсациях, то им вполне по силам сделать сборным Германии и Швейцарии, которые являются темными лошадками.

14:15 Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал

А вот у мужчин равных не должно быть сборной Норвегии. Огромная вероятность того, что Йоханнес Клебо завоюет очередную золотую медаль и станет олимпийским рекордсменом по наградам высшей пробы.

Йоханнес Клебо globallookpress.com

Конкуренты? Вообще, у норвежцев их нет, а вот за серебро и бронзу бороться должны Италия, США, Франция, Швейцария и Швеция, которые являются примерно равными. За их борьбой будет интересно наблюдать.

15:00 Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал

Квалификация в данном виде программы была перенесена по причине плохой погоды, поэтому тут все может решить дело случая и хорошей погоды. Олимпийская чемпионка 2022 года и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Сюй Мэнтао из Китая является главной фавориткой и этих Игр.

Сюй Мэнтао globallookpress.com

За медали также должны побороться Кун Фанюй из Китая и двукратная чемпионка мира Кайла Кун из США. Не сбрасываем со счетов также двукратную чемпионку мира Лору Пил из Австралии и еще одну австралийку Даниэль Скотт. Должно быть интересно.

16:30 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал

Соревнования были перенесены со вчерашнего дня из-за непогоды, но фавориты остаются теми же. Если посмотреть на квалификацию, то главной претенденткой на золотую медаль является олимпийская чемпионка Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии.

Кокоме Мурасе globallookpress.com

Составить конкуренцию ей должны бронзовый призер прошлой Олимпиады Кокомо Мурасэ из Японии и Ю Сын Ын из Южной Кореи, которая на этих Играх уже добыла «бронзу». Должно быть зрелищно, но главное, чтобы не помешала погода.

16:45 Биатлон. Женщины, эстафета 4x6 км. Финал

Лу Жанмонно, Жулия Симон и другие... Конечно, сборная Франции выглядит предпочтительнее остальных перед стартом, но это биатлон и тут может быть все. К тому же есть еще и сборная Швеции с сестрами Эберг, которые намерены заполучить награду высшей пробы.

Лу Жанмонно globallookpress.com

Из других фаворитов можно выделить сборную Норвегии, которая в эстафетах всегда показывает свой класс и претендует на медали. Ну и нельзя забывать об Италии с Лизой Витоцци и Доротеей Вирер и Германии с Франциской Пройсс. Должно быть зрелищно!

22:15 Шорт-трек. Мужчины, 500 м. Финал

А фавориты все те же! Это двукратный олимпийский чемпион 2026 года Йенс ван ’т Ваут из Нидерландов, который может стать настоящим королем этих Игр. Постарается реабилитироваться за прошлые неудачи четырёхкратный чемпион мира Уильям Данджину, который намерен наконец выиграть медаль.

Йенс ван ’т Ваут globallookpress.com

Также за медали точно поборются олимпийский чемпион 2022 года, четырёхкратный чемпион мира 2025 года Стивен Дюбуа из Канады и китаец Лин Сяоджун.

22:15 Шорт-трек. Женщины, эстафета 3000 м. Финал

Здесь двух мнений быть не может, ведь сборная Нидерландов находится в шикарной форме и уже забрала множество медалей. Именно голландки должны без особых проблем побеждать. А вот дальше уже возможны различные варианты, но все же в борьбе за другие комплекты наград выделяются сборные Южной Кореи и Канады.