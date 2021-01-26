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    Большунов рассказал о столкновении с Мяки

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не планировал сбивать с ног финна Йони Мяки после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Уроженец Брянской области также ударил палкой финского лыжника, который «подрезал» его на финише.

    «Когда я пересекал финишную черту, то хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, и почему он сделал то, что сделал.

    Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, я просто хотел с ним поговорить.

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    • Он сознательно заблокировал меня, это нечестно. Я до сих пор так считаю. Дисквалификация? Это решение жюри, с которым я согласен. Я поступил неправильно после финиша, но с другой стороны, я не понимаю, почему финн не был дисквалифицирован за то, что он сделал до финиша», — приводит слова Большунова NRK.

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