Большунов может получить тюремный срок в Финляндии

Финский юрист Оскар Линдберг сообщил, что российскому лыжникуможет грозить тюремных срок за нападение на финского лыжника Йони Мяки во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«Во-первых, после финиша Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести. Согласно последним решениям Верховного суда Финляндии, необязательный физический контакт сразу же после гонки или игры считается событием, произошедшим вне спортивного мероприятия.

Поскольку Большунов толкнул своего соперника Мяки после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осуждён за нападение согласно разделу 5 главы 21, то ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

Во-вторых, перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с разделом 5 главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью лёгкой или средней степени тяжести, о чём говорилось выше.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осуждён за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы», — цитирует юриста «Матч ТВ».

Напомним, уроженец Брянской области ударил палкой финского лыжника Йони Мяки, который «подрезал» его на финише. Как сообщают финские СМИ, лыжник из страны Суоми травмировал руку после столкновения с Большуновым. Также россиянин влетел в финских спортсменов, за что российская сборная, показавшая третий результат гонки, получила дисквалификацию.