ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января
  • 11:23
    • Большунов может получить тюремный срок в Финляндии
  • 11:08
    • Макгрегор отстранен от боев на полгода
  • 09:35
    • «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»
  • 07:31
    • Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»
  • 07:00
    • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро
    Все новости спорта

    Большунов может получить тюремный срок в Финляндии

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Финский юрист Оскар Линдберг сообщил, что российскому лыжнику Александру Большунову может грозить тюремных срок за нападение на финского лыжника Йони Мяки во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    «Во-первых, после финиша Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести. Согласно последним решениям Верховного суда Финляндии, необязательный физический контакт сразу же после гонки или игры считается событием, произошедшим вне спортивного мероприятия.

    Поскольку Большунов толкнул своего соперника Мяки после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осуждён за нападение согласно разделу 5 главы 21, то ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

    Во-вторых, перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с разделом 5 главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью лёгкой или средней степени тяжести, о чём говорилось выше.

    Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осуждён за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы», — цитирует юриста «Матч ТВ».

  • Финская полиция подтвердила расследование действий Большунова на этапе КМ
  • Читайте по теме

    • Напомним, уроженец Брянской области ударил палкой финского лыжника Йони Мяки, который «подрезал» его на финише. Как сообщают финские СМИ, лыжник из страны Суоми травмировал руку после столкновения с Большуновым. Также россиянин влетел в финских спортсменов, за что российская сборная, показавшая третий результат гонки, получила дисквалификацию.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой миланский клуб выйдет в полуфинал Кубка Италии?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Пройдет ли «Бетис» «Реал Сосьедад» в Кубке Испании?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Обыграет ли «Саутгемптон» второй раз подряд «канониров»?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон