Финская полиция подтвердила расследование действий Большунова на этапе КМ

Комиссар по уголовным делам департамента полиции региона Хямеподтвердил информацию СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении российского лыжника

Издание Iltalehti в понедельник сообщило, что полиция финского региона Хяме получила два заявления на действия Большунова во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира.

«Подтверждаю. В полицию Хяме было направлено два запроса о расследовании факта нападения. Дело будет продолжено в виде предварительного расследования», — приводит слова Хирвонена «Р-Спорта».

Напомним, уроженец Брянской области ударил палкой финского лыжника Йони Мяки, который «подрезал» его на финише.

Как сообщают финские СМИ, лыжник из страны Суоми травмировал руку после столкновения с Большуновым.

Также Большунов влетел в финских спортсменов, за что российская сборная, показавшая третий результат гонки, получила дисквалификацию.