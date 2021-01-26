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    Финская полиция подтвердила расследование действий Большунова на этапе КМ

    Прочие Лыжи Вокруг спорта
    Комиссар по уголовным делам департамента полиции региона Хяме Мартти Хирвонен подтвердил информацию СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении российского лыжника Александра Большунова.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Издание Iltalehti в понедельник сообщило, что полиция финского региона Хяме получила два заявления на действия Большунова во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира.

    «Подтверждаю. В полицию Хяме было направлено два запроса о расследовании факта нападения. Дело будет продолжено в виде предварительного расследования», — приводит слова Хирвонена «Р-Спорта».

    Напомним, уроженец Брянской области ударил палкой финского лыжника Йони Мяки, который «подрезал» его на финише.

    Как сообщают финские СМИ, лыжник из страны Суоми травмировал руку после столкновения с Большуновым.

    Также Большунов влетел в финских спортсменов, за что российская сборная, показавшая третий результат гонки, получила дисквалификацию.

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