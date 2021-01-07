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    Губерниев прокомментировал массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»

    Прочие Биатлон
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с массовым снятием биатлонистов с «Ижевской винтовки».

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев

    По словам Губерниева, эта история никак не связана с допингом.

    «Я тебе один умный вещь скажу — только ты не обижайся! Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная! Бухгалтерия!

    Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку! Вот и все! Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее! Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две, и так далее! Болезни, самочувствие, тактические нюансы! Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и законы РФ!

    Николай Панкратов слышал звон, да не знал где он! РУСАДА молчит? Ибо нету там допинга! Каждая собака знает, что в Ижевске допинг-пробы берут, ибо это важный отборочный старт для взрослых! Но не для юниоров, они там никуда не отбирались!

    Допинг? Лыжники тоже массово не бежали гонку в Красногорске, 35 человек снялись! Тоже допинг? В спорте надо разбираться, ребята! Календарь в биатлоне тренеры утверждали, и никто не был против! Едем дальше! Всех с Рождеством!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале. 0

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