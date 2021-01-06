ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф
  • 18:58
    • «Интер» потерпел поражение от «Сампдории»
  • 17:33
    • Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»
  • 16:35
    • Ступак одержала победу в гонке преследования на «Тур де Ски»
  • 19:02
    • «Лацио» набрал три очка в матче с «Фиорентиной»
  • 18:59
    • «Аталанта» с Миранчуком крупно обыграла «Парму»
    Все новости спорта

    Вяльбе всегда ждет отличных результатов от лыжников

    Прочие Лыжи
    Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила развитие лыжного спорта в стране.

    Елена Вяльбе
    Елена Вяльбе

    Она сделал это после того, как Юлия Ступак и Александр Большунов победили в гонках преследования на «Тур де Ски».

    «Я всегда жду отличных результатов от спортсменов, поэтому и надеюсь на пьедестал с нашими ребятами. Мы все трудимся для этого!

    Не буду говорить, что лыжи сейчас спорт номер один в России. Я не хочу соревноваться с хоккеем, биатлоном или легкой атлетикой. Мы рады, что в новогодние праздники у людей есть возможность за нас поболеть, а то в рабочие дни никто бы этого и не увидел.

    Если вчера хоккеисты не смогли обыграть канадцев, то это не значит, у нас все плохо с хоккеем! Я смотрела матч до пяти утра, но, к сожалению, не получилось.

  • Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»
  • Читайте по теме

    • Что касается того факта, что Губерниев комментирует лыжи, то я не хочу ничего комментировать, что связано с этим человеком», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манкунианском дерби снова будет мало голов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удастся ли «Барсе» победить в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Насколько успешным будет дебют Почеттино?
  • «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон