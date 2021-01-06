Вяльбе всегда ждет отличных результатов от лыжников

Глава Федерации лыжных гонок Россииоценила развитие лыжного спорта в стране.

Она сделал это после того, как Юлия Ступак и Александр Большунов победили в гонках преследования на «Тур де Ски».

«Я всегда жду отличных результатов от спортсменов, поэтому и надеюсь на пьедестал с нашими ребятами. Мы все трудимся для этого!

Не буду говорить, что лыжи сейчас спорт номер один в России. Я не хочу соревноваться с хоккеем, биатлоном или легкой атлетикой. Мы рады, что в новогодние праздники у людей есть возможность за нас поболеть, а то в рабочие дни никто бы этого и не увидел.

Если вчера хоккеисты не смогли обыграть канадцев, то это не значит, у нас все плохо с хоккеем! Я смотрела матч до пяти утра, но, к сожалению, не получилось.

Что касается того факта, что Губерниев комментирует лыжи, то я не хочу ничего комментировать, что связано с этим человеком», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс». 0