Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»

Российский лыжникстал победителем гонки преследования классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».

Дистанцию в 15 километров Большунов преодолел за 34 минуты 32,9 секунды.

Иван Якимушкин занял второе место. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Евгений Белов.

Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко тоже претендовали на подиум, но в итоге стали четвертым и пятым соответственно.

Лыжные гонки

«Тур де Ски». 5-й этап. Тоблах, Италия

Мужчины. Гонка преследования. 15 км, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 34.32,9

2. Иван Якимушкин (Россия) — 55,5

3. Евгений Белов (Россия) — 55,6

4. Алексей Червоткин (Россия) — 56,8

5. Андрей Мельниченко (Россия) — 58,7

6. Морис Манифика (Франция) — 1.01,4

7. Денис Спицов (Россия) — 1.04,2

8. Артем Мальцев (Россия) — 1.12,1

9. Илья Семиков (Россия) — 2.02,5

10. Лукас Бегль (Германия) — 2.02,5

14. Александр Терентьев (Россия) — 2.12,4...

44. Глеб Ретивых (Россия) — 4.47,0 0