ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф
  • 17:33
    • Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»
  • 16:35
    • Ступак одержала победу в гонке преследования на «Тур де Ски»
  • 17:51
    • «Спартак» прервал трехматчевую серию поражений
  • 16:51
    • «Сантос» стал партнером Konami
  • 16:49
    • Де Брейне отклонил предложение «МанСити» о подписании нового контракта
    Все новости спорта

    Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Дистанцию в 15 километров Большунов преодолел за 34 минуты 32,9 секунды.

    Иван Якимушкин занял второе место. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Евгений Белов.

    Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко тоже претендовали на подиум, но в итоге стали четвертым и пятым соответственно.

    Лыжные гонки
    «Тур де Ски». 5-й этап. Тоблах, Италия
    Мужчины. Гонка преследования. 15 км, классический стиль

    1. Александр Большунов (Россия) — 34.32,9
    2. Иван Якимушкин (Россия) — 55,5
    3. Евгений Белов (Россия) — 55,6
    4. Алексей Червоткин (Россия) — 56,8
    5. Андрей Мельниченко (Россия) — 58,7
    6. Морис Манифика (Франция) — 1.01,4
    7. Денис Спицов (Россия) — 1.04,2
    8. Артем Мальцев (Россия) — 1.12,1
    9. Илья Семиков (Россия) — 2.02,5
    10. Лукас Бегль (Германия) — 2.02,5
    14. Александр Терентьев (Россия) — 2.12,4...
    44. Глеб Ретивых (Россия) — 4.47,0 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манкунианском дерби снова будет мало голов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удастся ли «Барсе» победить в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Насколько успешным будет дебют Почеттино?
  • «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон