Российские лыжники заняли весь пьедестал в пасьюте на «Тур де Ски»

Дистанцию в 15 километров Большунов преодолел за 34 минуты 32,9 секунды.
Иван Якимушкин занял второе место. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Евгений Белов.
Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко тоже претендовали на подиум, но в итоге стали четвертым и пятым соответственно.
Лыжные гонки
«Тур де Ски». 5-й этап. Тоблах, Италия
Мужчины. Гонка преследования. 15 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 34.32,9
2. Иван Якимушкин (Россия) — 55,5
3. Евгений Белов (Россия) — 55,6
4. Алексей Червоткин (Россия) — 56,8
5. Андрей Мельниченко (Россия) — 58,7
6. Морис Манифика (Франция) — 1.01,4
7. Денис Спицов (Россия) — 1.04,2
8. Артем Мальцев (Россия) — 1.12,1
9. Илья Семиков (Россия) — 2.02,5
10. Лукас Бегль (Германия) — 2.02,5
14. Александр Терентьев (Россия) — 2.12,4...
44. Глеб Ретивых (Россия) — 4.47,0 0