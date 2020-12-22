Щербакова рассказала, будет ли выступать на чемпионате России

Одна из лучших фигуристок миразаявила, что будет выступать на чемпионате России даже после недавно перенесенной пневмонии.

«Нормально, что форму набираю постепенно в течение сезона. В прошлом году тоже начинала с одного четверного, постепенно пришла к двум-трем. К контрольным прокатам хочется прийти с тремя четверными — максимальным набором. Но только после этапа в Сочи пошла работа, от которой получала драйв, а сейчас обратно откатилась, болезнь сбила.

Раньше, когда возвращалась после серьезных травм, не было такой спешки к конкретным соревнованиям, восстанавливалась спокойно. Здесь — не позволю себе пропустить чемпионат России. Приеду туда в любом состоянии и буду показывать все что могу, потому что это отбор на более важные турниры. Не прощу себе, если даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что врачи запретили Дмитрию Алиеву выступать на чемпионате России из-за последствий коронавируса. Кроме того, турнир пропустят Евгения Медведева, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 0