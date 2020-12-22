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    Щербакова рассказала, будет ли выступать на чемпионате России

    Прочие Фигурное катание
    Одна из лучших фигуристок мира Анна Щербакова заявила, что будет выступать на чемпионате России даже после недавно перенесенной пневмонии.

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова

    «Нормально, что форму набираю постепенно в течение сезона. В прошлом году тоже начинала с одного четверного, постепенно пришла к двум-трем. К контрольным прокатам хочется прийти с тремя четверными — максимальным набором. Но только после этапа в Сочи пошла работа, от которой получала драйв, а сейчас обратно откатилась, болезнь сбила.

    Раньше, когда возвращалась после серьезных травм, не было такой спешки к конкретным соревнованиям, восстанавливалась спокойно. Здесь — не позволю себе пропустить чемпионат России. Приеду туда в любом состоянии и буду показывать все что могу, потому что это отбор на более важные турниры. Не прощу себе, если даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

    Ранее стало известно, что врачи запретили Дмитрию Алиеву выступать на чемпионате России из-за последствий коронавируса. Кроме того, турнир пропустят Евгения Медведева, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 0

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