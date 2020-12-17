Синицина и Кацалапов пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льдуне выступят на чемпионате России.

Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Если Синицина и Кацалапов только вышли на лед, то по заключению врача нашей сборной соревновательные нагрузки в течение 7-10 дней им не рекомендованы.

Поэтому они не будут кататься на чемпионате России. И дело не только в том, что они не успеют подготовиться», — цитирует Когана «Р-Спорт».

Чемпионат России состоится 24-27 декабря в Челябинске. 0