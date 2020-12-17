ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Без шансов для «Спартака». «Зенит» деклассировал красно-белых в главном матче зимы
  • 12:08
    • Синицина и Кацалапов пропустят чемпионат России по фигурному катанию
  • 08:48
    • СМИ: «Спартак» после ухода Тедеско снова может возглавить иностранец
  • 07:16
    • Дзюба — третий в списке лучших бомбардиров чемпионата России
  • 00:54
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма»
  • 01:45
    • ПСЖ обыграл «Лорьян», «Лион» упустил победу над «Брестом»
    Все новости спорта

    Синицина и Кацалапов пропустят чемпионат России по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят на чемпионате России.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

    «Если Синицина и Кацалапов только вышли на лед, то по заключению врача нашей сборной соревновательные нагрузки в течение 7-10 дней им не рекомендованы.

    Поэтому они не будут кататься на чемпионате России. И дело не только в том, что они не успеют подготовиться», — цитирует Когана «Р-Спорт».

    Чемпионат России состоится 24-27 декабря в Челябинске. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» и Карпин ускорят отставку Гончаренко?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • Сможет ли «Локомотив» остановить «Химки»?
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.98
    •
  • Будет ли богатой на голы стартовая игра России?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.98
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон