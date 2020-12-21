Врачи запретили Алиеву выступать на чемпионате России

Дмитрий Алиев
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Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
«Алиев не выступит на чемпионате России, соревновательные нагрузки врачи ему пока не разрешают»«, — приводит слова Горшкова ТАСС.
Ранее Алиев из-за коронавируса пропустил пятый этап Кубка России, который проходил в Москве с 5 по 8 декабря.
Ранее стало известно, что на чемпионате России не выступят Евгения Медведева, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря. 0