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    Все новости спорта

    Врачи запретили Алиеву выступать на чемпионате России

    Прочие Фигурное катание
    Чемпион Европы Дмитрий Алиев пропустит чемпионат России по фигурному катанию.

    Дмитрий Алиев
    Дмитрий Алиев

    Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

    «Алиев не выступит на чемпионате России, соревновательные нагрузки врачи ему пока не разрешают»«, — приводит слова Горшкова ТАСС.

    Ранее Алиев из-за коронавируса пропустил пятый этап Кубка России, который проходил в Москве с 5 по 8 декабря.

    Ранее стало известно, что на чемпионате России не выступят Евгения Медведева, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

    Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря. 0

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