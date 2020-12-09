Медведева не выступит на чемпионате России

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников чемпионата страны.

Серебряный призер Олимпийских игр-2018, победительница чемпионата мира и Европы Евгения Медведева в списке отсутствует. Напомним, этой осенью у нее возобновились старые проблемы со спиной.

При этом в списке значатся Алена Косторная и Елизавета Туктамышева.

Помимо них в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Анна Щербакова.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря. 0