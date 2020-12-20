Олсбю выиграла масс-старт на этапе КМ в Австрии, Казакевич — 24-я

Норвежкастала победительницей гонки с общего старта на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 5,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второй финишировала ее соотечественница Тириль Экхофф, тройку лучших замкнула представительница Италии Доротея Вирер.

Добавим, что единственная россиянка в масс-старте Ирина Казакевич завершила гонку на 24-м месте, допустив 5 промахов

Следующий этап кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 4 по 10 января.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Масс-старт 12,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 34.05,4 (1 шт. круг)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 14,0 (1)

3. Доротея Вирер (Италия) — 26,9 (1)

4. Маркета Давидова (Чехия) — 33,0 (1)

5. Дениза Херманн (Германия) — 36,6 (2)

6. Эльвира Эберг (Швеция) — 42,4 (2)

24. Ирина Казакевич (Россия) — 2.52,7 (5) 0