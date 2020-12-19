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    Норвежец Легрейд выиграл гонку преследования в Хохфильцене

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    Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    Стурла Легрейд
    Стурла Легрейд

    Легрейд пробежал дистанцию за 31 минуту и 14,9 секунды. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, отставший от лидера на 8,5 секунды. Тройку призеров замкнул Йоханнес Бе (+8,9).

    Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, он занял 18-е место, не допустив ни одного промаха.

    Отметим, что сборная России обновила антирекорд, проведя 36-ю гонку подряд без медалей.

    Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Хохфильцен, Австрия
    Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

    1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 31.14,9 (1)
    2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 8,5 (0)
    3. Йоханнес Бе (Норвегия) — +8,9 (3)…
    18. Матвей Елисеев (Россия) — +1.50,9 (0)…
    22. Александр Логинов (Россия) — +2.05,5 (3)…
    25. Евгений Гараничев (Россия) — +2.13,0 (3)…
    29. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.31,7 (2)…
    37. Антон Бабиков (Россия) — +3.10,2 (2). 0

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