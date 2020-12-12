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    Непряевой, чтобы побеждать, нужно было на подъеме бежать, считает Вяльбе

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    Глава Федерации лыжных гонок Росиии (ФЛГР) Елена Вяльбе довольна результатами россиян в спринтах свободных стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева

    У женщин Наталья Непряева завоевала бронзу, у мужчин Александр Большунов стал вторым, а Глеб Ретивых остановился в шаге от пьедестала.

    «Ребята выступили отлично, хорошие гонки получились. Непряевой, чтобы побеждать, нужно было на подъеме бежать. Глебу для попадания на пьедестал не хватило сил.

    На лыжне всё нормально. Тут жуткие меры предосторожности, на стадион не пускают никого, только врачи и тренеры», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

    Отметим, что после спринта в Давосе Большунов вышел на первое место в общем зачете Кубка мира. 0

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