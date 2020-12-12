Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Хохфильцене

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

Норвежки показали результат 1 час 8 минут 4,3 секунды, пробежав один штрафной круг на восьми огневых рубежах и использовав шесть дополнительных патронов.

Второе место заняли представительницы Франции (отставание 24,5 секунды; 0 кругов + 16 патронов), третьей финишировала команда Швеции (+32,5; 1+9).

Женская сборная России заняла только восьмое место. За российскую команду бежали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Эстафета, 4х6 км

1. Норвегия (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов)

2. Франция — +24,5 (0+16)

3. Швеция — +32,5 (1+9)

4. Германия — +32,7 (1+9)...

8. Россия — + 1.51,0 (1+8) 0