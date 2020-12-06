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    Мишина и Галлямов — победители пятого этапа КР в Москве

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Кубка России в Москве.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    По сумме двух программ они набрали 232,47 балла.

    Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (184,58), третье — Анастасия Балабанова и Алексей Святченко (174,2) балла.

    Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва.
    Спортивные пары. Произвольная программа

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 232,47
    2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 184,58
    3. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко — 174,25
    4. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов — 172,02
    5. Мария Альхова — Сергей Безбородько — 141,16

    Произвольная программа

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 152,34
    2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 121,87
    3. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов — 113,39
    4. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко — 109,65
    5. Мария Альхова — Сергей Безбородько — 91,73 0

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