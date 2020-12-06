Мишина и Галлямов — победители пятого этапа КР в Москве

Фигуристыстали победителями в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Кубка России в Москве.

По сумме двух программ они набрали 232,47 балла.

Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (184,58), третье — Анастасия Балабанова и Алексей Святченко (174,2) балла.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва.

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 232,47

2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 184,58

3. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко — 174,25

4. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов — 172,02

5. Мария Альхова — Сергей Безбородько — 141,16

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 152,34

2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 121,87

3. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов — 113,39

4. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко — 109,65

5. Мария Альхова — Сергей Безбородько — 91,73 0