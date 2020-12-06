Мишина и Галлямов — победители пятого этапа КР в Москве

По сумме двух программ они набрали 232,47 балла.
Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (184,58), третье — Анастасия Балабанова и Алексей Святченко (174,2) балла.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва.
Спортивные пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 232,47
2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 184,58
3. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко — 174,25
4. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов — 172,02
5. Мария Альхова — Сергей Безбородько — 141,16
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 152,34
2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 121,87
3. Диана Мухаметзянова — Илья Миронов — 113,39
4. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко — 109,65
5. Мария Альхова — Сергей Безбородько — 91,73 0