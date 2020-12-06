Норвегия выиграла мужскую эстафету в Контиолахти, Россия — четвертая

Мужская сборнаявыиграла эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Второе место заняли шведские спортсмены. Бронзовыми призерами стали биатлонисты из Германии.

Российская команда в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова финишировала четвертой.

Перед заключительной стрельбой Логинов уступал 10 секунд Себастьяну Самуэльссону и Бенедикту Доллю, однако два дополнительных патрона не позволили ему побороться за медали.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира. 2-й этап

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:16.21,0 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание 39,2 (0 + 10)

3. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 51,7 (0 + 9)

4. Россия (Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.08,0 (0 + 7)

5. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) — 1.37,0 (0 + 8)

6. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) — 1.46,9 (0 + 10) 0