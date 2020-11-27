Большунов — четвертый в спринте на стартовом этапе КМ

Норвежецпобедил в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.

В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты 29,56 секунды.

Другой норвежец Йоханнес Клэбо финишировал вторым (+0,61), замкнул тройку сильнейших его соотечественник Эмиль Иверсен (+4,09).

Россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала, проиграв лидеру 6,34 секунды.

Другой представитель России Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Евгений Белов и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин не прошли квалификацию. 0