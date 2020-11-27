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    Большунов — четвертый в спринте на стартовом этапе КМ

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    Норвежец Эрик Валнес победил в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.

    Эрик Валнес
    Эрик Валнес

    В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты 29,56 секунды.

    Другой норвежец Йоханнес Клэбо финишировал вторым (+0,61), замкнул тройку сильнейших его соотечественник Эмиль Иверсен (+4,09).

    Россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала, проиграв лидеру 6,34 секунды.

    Другой представитель России Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Евгений Белов и Иван Якимушкин завершили борьбу в четвертьфинале, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин не прошли квалификацию. 0

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