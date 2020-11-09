Трусова выиграла этап Кубка России в Казани

Александра Трусова
globallookpress.com
За произвольную программу Трусова получила 171,21 балла, набрав в сумме 248,63 балла.
Второе место по итогам этапа заняла Алена Косторная (226,31), третье — Майя Хромых (212,72).
Фигурное катание
Казань. Кубок России. 4-й этап
Женщины. Произвольная программа
1. Александра Трусова — 171,21
2. Алена Косторная — 148,16
3. Майя Хромых — 135,83
4. Софья Самодурова — 130,03
5. Ксения Цибинова — 127,65
6. Валерия Шульская — 127,41
Итог
1. Александра Трусова — 248,63
2. Алена Косторная — 226,31
3. Майя Хромых — 212,72
4. Софья Самодурова — 197,19
5. Елизавета Нугуманова — 190,05
6. Ксения Цибинова — 189,98 0