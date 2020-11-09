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    Трусова выиграла этап Кубка России в Казани

    Прочие Фигурное катание
    Александра Трусова стала победительницей этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    За произвольную программу Трусова получила 171,21 балла, набрав в сумме 248,63 балла.

    Второе место по итогам этапа заняла Алена Косторная (226,31), третье — Майя Хромых (212,72).

    Фигурное катание
    Казань. Кубок России. 4-й этап
    Женщины. Произвольная программа

    1. Александра Трусова — 171,21
    2. Алена Косторная — 148,16
    3. Майя Хромых — 135,83
    4. Софья Самодурова — 130,03
    5. Ксения Цибинова — 127,65
    6. Валерия Шульская — 127,41

    Итог

    1. Александра Трусова — 248,63
    2. Алена Косторная — 226,31
    3. Майя Хромых — 212,72
    4. Софья Самодурова — 197,19
    5. Елизавета Нугуманова — 190,05
    6. Ксения Цибинова — 189,98 0

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