Косторная лидирует на этапе КР после короткой программы

За свой прокат Косторная получила от судей 78,15 балла.
Второе место занимает Александра Трусова (77,42), третье — Майя Хромых (76,89).
Произвольную программу фигуристки представят 9 ноября.
Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Женщины. Короткая программа
1. Алена Косторная (Москва) — 78,15.
2. Александра Трусова (Москва) — 77,42.
3. Майя Хромых (Москва) — 76,79.
4. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 67,16
5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) — 64,39.
6. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) — 62,60. 0