ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Барселона» по-прежнему слишком зависима от Месси
  • 21:24
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обменялись голами
  • 20:56
    • «Динамо» разгромило «Локомотив», Гильерме удалили
  • 20:54
    • Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
  • 20:18
    • Медведев впервые выиграл парижский «Мастерс»
  • 18:54
    • Гол Миранчука спас «Аталанту» от поражения в матче с «Интером»
    Все новости спорта

    Косторная лидирует на этапе КР после короткой программы

    Прочие Фигурное катание
    Алена Косторная лидирует на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани после короткой программы.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    За свой прокат Косторная получила от судей 78,15 балла.

    Второе место занимает Александра Трусова (77,42), третье — Майя Хромых (76,89).

    Произвольную программу фигуристки представят 9 ноября.

    Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
    Женщины. Короткая программа

    1. Алена Косторная (Москва) — 78,15.
    2. Александра Трусова (Москва) — 77,42.
    3. Майя Хромых (Москва) — 76,79.
    4. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 67,16
    5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) — 64,39.
    6. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) — 62,60. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способна ли «Астон Вилла» на очередной подвиг?
  • «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Как завершится «Ронское дерби»?
  • «Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сколько голов забьют на «Сан-Сиро»?
  • «Милан» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Хольштайн — Гамбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон