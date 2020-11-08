Косторная лидирует на этапе КР после короткой программы

лидирует на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани после короткой программы.

За свой прокат Косторная получила от судей 78,15 балла.

Второе место занимает Александра Трусова (77,42), третье — Майя Хромых (76,89).

Произвольную программу фигуристки представят 9 ноября.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Москва) — 78,15.

2. Александра Трусова (Москва) — 77,42.

3. Майя Хромых (Москва) — 76,79.

4. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 67,16

5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) — 64,39.

6. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) — 62,60. 0