Матыцин заявил о приоритете российских тренеров

Министр спорта РФво время выступления на отчетно-выборной конференции СБР заявил, что при выборе тренеров сборных будет отдаваться приоритет российским специалистам.

Единственным кандидатом на выборах главы СБР является Виктор Майгуров.

«Мы будем проводить политику приоритетов российских тренеров и не только в биатлоне. Это наша общая задача. Сборная команда может быть успешной только в том случае, если будет подпитка со стороны молодежи, а это возможно только благодаря профессиональному тренеру.

Хотелось бы сказать спасибо всем, ко приехал на конференцию, так как все озабочены тем, что происходит в биатлоне.

Главное звено работы любой федерации — региональная политика и работа с детско-юношеским спортом. Такой формат конференции очень важен, его нужно сохранять и развивать. Главное, чтобы был диалог, несмотря на то, что у многих есть разные точки зрения. Мы должны использовать такую площадку как легитимное решение проблем», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт». 0