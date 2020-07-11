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    Матыцин заявил о приоритете российских тренеров

    Прочие Биатлон
    Министр спорта РФ Олег Матыцин во время выступления на отчетно-выборной конференции СБР заявил, что при выборе тренеров сборных будет отдаваться приоритет российским специалистам.

    Олег Матыцин
    Олег Матыцин

    Единственным кандидатом на выборах главы СБР является Виктор Майгуров.

    «Мы будем проводить политику приоритетов российских тренеров и не только в биатлоне. Это наша общая задача. Сборная команда может быть успешной только в том случае, если будет подпитка со стороны молодежи, а это возможно только благодаря профессиональному тренеру.

    Хотелось бы сказать спасибо всем, ко приехал на конференцию, так как все озабочены тем, что происходит в биатлоне.

    Главное звено работы любой федерации — региональная политика и работа с детско-юношеским спортом. Такой формат конференции очень важен, его нужно сохранять и развивать. Главное, чтобы был диалог, несмотря на то, что у многих есть разные точки зрения. Мы должны использовать такую площадку как легитимное решение проблем», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт». 0

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