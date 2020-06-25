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    Менеджер Хабиба оценил вероятность реванша с Макгрегором

    Прочие Единоборства
    Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Конор Макгрегор не получит реванша.

    Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
    Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор

    «Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», — цитирует менеджера ТАСС.

    Напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся 7 октября 2018 года. Россиянин добился победы в четвертом раунде удушающим приемом.

    31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. 0

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