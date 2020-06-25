Менеджер Хабиба оценил вероятность реванша с Макгрегором

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе, заявил, чтоне получит реванша.

«Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его. Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев», — цитирует менеджера ТАСС.

Напомним, бой между Хабибом и Конором состоялся 7 октября 2018 года. Россиянин добился победы в четвертом раунде удушающим приемом.

31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. 0