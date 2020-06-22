Васильев выдвинут кандидатом в президенты СБР

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпионвыдвинут кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России, сообщает «Весь спорт».

Васильев принимал активное участие в деятельности СБР. В 1999-2002 годах, когда президентом был Александр Тихонов, работал генеральным менеджером СБР. В 2009-2014 годах, в период президентства Михаила Прохорова, был членом Правления СБР. В 2014 года выдвигался кандидатом в президенты СБР, но снял кандидатуру в пользу Александра Кравцова.

Также с 2011 года является президентом Спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга, а с 2012 года — директором СДЮСШОР №3 в Санкт-Петербурге.

Ранее Федерация биатлона Московской области номинировала кандидатом в президенты СБР действующего члена Правления СБР Виктора Майгурова.

Выборы президента и Правления СБР состоятся 11 июля на внеочередной отчетно-выборной конференции СБР. 0