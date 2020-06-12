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    Трусова исполнила четверной риттбергер на тренировке

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила на сборах в Кисловодске четверной риттбергер.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    Четверной риттбергер ранее на официальных турнирах ISU женщинами не исполнялся.

    «Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер.

    Так что мы довольны тем, как идет подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда.

    Сергей Розанов — очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс». 0

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